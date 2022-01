Maria Klenskaja oma viimases teleintervjuus: mul ei ole igav üksi olla

Möödunud oktoobris külastas Maria Klenskaja saadet «Hommik Anuga», et rääkida 2020. aastal valminud filmist «Vee peal» ja teistest enda rollidest. Kogenud näitleja jäi enda oskustest kõneldes tagasihoidlikuks ja tunnistas, et see on tema jaoks üks raskemaid elukutseid. «Eriti meestele, sest sa oled sõltlane, sa sõltud ju kõigest. Lavastajast, kunstnikust, partneritest, tujudest. Ja iga päev tuleb halvas tujus proovi, mis sa temaga teed. See peab kohutav ego olema.»