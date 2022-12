Riho Sibula urn sängitati mulda: kokkutulnuid ja küünlaid oli palju

Vaimulik märgib, et Riho Sibulast räägitakse lugu, et ta oli kord pikalt ühe oma sõbraga vaikinud ja lõpuks öelnud umbes nii: «Küll on hea, et me ühel ajal elama sattusime!». «Imeilus lause! Seda tasuks nende jõulude ajal oma lähedastele öelda. Enne kui hilja,» lisab Tammsalu.