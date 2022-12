VÕTA LABIDAS KÄTTE ⟩ Viimsi naine lükkas bussipeatusest lume ise ära. «Üks kõigi ja kõik ühe eest!»

«Tuttav tunne. Tegin täna õhtul just sama trenni,» kirjutab Gretheni postituse all Signe ning jagab pilti teest, mille ta ise lahti ajas.

Kodaniku lahtiaetud tee. Foto: Erakogu

Postitust on kommenteerinud ka Viimsi abivallavanem Alar Mik, kes avaldab Grethenile ja Signele palju tänu ja tõdeb, et bussipeatuste hooldamisega on praegu probleeme. «Suur-suur tänu! Bussipeatuste hooldega ollakse tõesti jännis ja tegime teehooldaja lepingupartnerile selle eest ka mahaarvamise 1900 eurot. Loodame, et see motiveerib edaspidi tõhusamalt toimetama. Oleme südamest tänulikud inimestele, kes vabast tahtest on valda hooldega aidanud. Kummardused teie ees! Olete tõelised kogukonna eeskujud,» ütleb Mik.

«Osa viriseb, teised teevad,» ütleb postitusele kommentaari jätnud Ingrid. Lumeteemal on palju postitusi erinevate linnaosade ja linnade sotsiaalmeediagruppides. Mõne postituse all läheb vaidlus ka teravaks, kuna osa leiab, et tee tuleb ise lahti ajada, teised aga ütlevad, et see on linna kohustus ja nende jõud ei käi suure lumekoorma alla mattunud kõnniteest kuidagi üle.

Üleskutse: teeks vabatahtliku labidatiimi!

Kristiine linnaosa Facebooki grupis tegi aktiivne kodanik Hanna eile üleskutse ja innustas inimesi mõnda avalikku kohta lumest puhastama.

Üleskutse tulla lund ajama. Foto: Ekraanitõmmis.

«Mu eesmärk oli tegelikult inimesi märkama ja mõtlema panna. Ekstreemoludes on täitsa tavaline käed ise ka külge panna, mitte «päästjat» oodata,» ütles Hanna Elu24-le. «Natuke laike, väga vähe labidaliigutajaid,» kommenteerib ta üleskutse tulemust. «Ma ei kutsunud konkreetselt kedagi ühte kohta kokku. Selles mõttes puudub mul igasugune ülevaade, kas keegi kuhugi abiks läks. Kommentaaridest tulnud tagasiside on ainus, mida ka ma ise sain,» räägib naine. Hanna ise tegi puhtaks Koolimaja bussipeatuse.