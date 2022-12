VIDEO ⟩ Viimsilane sai hommikul üllatuse osaliseks: ei uskunud, et selliseid inimesi on!

Video Viimsilaste gruppi postitanud Anne on nähtust rabatud. «Kes veel on sellist lehetoojat kohanud! Hommikul kell viis, suur tänu,» ütleb ta. Anne imestas, et kõnnitee on varahommikul puhtaks aetud ning otsustas kaamerast vaadata, kes tee puhastas. «Algul ei uskunud oma silmi, et selliseid inimesi on. Ta ongi väga tubli ja varajane. Kell viis on tavaline aeg,» ütles Anne Elu24-le. «Eriti täna ja sellise ilmaga on vahva avastada, et tee on puhas,» tõdeb naine.

Videot kommenteerinud viimsilased kiidavad kohusetundlikku postiljoni. «Selline inimene on medalit väärt või vähemalt suulist tänu,» ütleb Marie. «Nii armas! Selliseid inimesi on tänapäeval vähe,» tõdeb Kerli.

«Vaene inimene... selle eest talle küll ei maksta, aga loomulikult ülitubli! Kaua ta nii küll jaksab, nii ülisupertubli olla? See ei ole tema ülesanne üldse. Tean, et postiljonidel on tempo peal ja palk väike,» avaldab Marju. «Postiljoni palk on üks madalamaid üldse,» lisab Priit.

Raina aga leiab, et majaomanikud peaksid ise hoolitsema selle eest, et lehekandjal oleks pääs postkasti juurde tagatud. «Mis te tahate öelda, et see on lehekandja ülesanne? Iga majaomanik peab kindlustama ligipääsu postkastile. Inimesed suudavad enda tee lahti lükata, et roosades sussides postkasti juurde saada, aga sellega, et lehekandja toob lehe/ajakirja kasti ise ja ei kasuta selleks drooni, kahjuks ei arvestata. Neid postkaste, mida lehekandja peab teenindama oma piirkonnas, ei ole mitte üks ega kümme, vaid on sadu. Rohkem austust, lugupeetavad tellijad. Ilusat päeva ja haarakem lumelabidad kuurist,» kirjutab Raina.