Selgus Riho Sibula surma põhjus

Armastatud muusik Riho Sibul leiti 20. novembril oma kodust surnuna, leidjaks oli tema sõber Sven Grünberg (65). Helilooja ei soovinud «Ringvaate» saates antud intervjuus avaldada, millises seisus ta Riho leidis, sest polnud teada tema surma põhjus.

Nüüd sõnab Grünberg Elu24-le raskelt ohates, et Riho viis teise ilma äkksurm. «Nii oligi jah. Süda läks rütmist välja ja enam tagasi ei tulnud. See on praegusel ajal väga levinud...» tõdeb helilooja.

Helilooja Sven Grünberg. Foto: Sander Ilvest

«Eks see on muidugi väga raske, aga eks siin on ka see erinevus, et kui oled elus palju mõelnud elu ja surma probleemidele, siis enam see nii kohutavalt ei traumeeri, sest sa näed ja mõistad elu ja surma sidet,» avaldas Grünberg «Ringvaate» saates.

Helilooja märgib, et viimaks mõistad, et elu igal juhul lõppeb. «Väga kurb on see, kui ta lõppeb selles faasis, sest Riho oleks võinud veel teha,» tunnistas Grünberg. Helilooja sõnul olid nad Sibulaga rääkinud mitmest uuest projektist ja ideest, mis jäid kahjuks teostamata.

Eelmise nädala neljapäeval pidid sõbrad koos einestama. «Nagu meil ikka aeg-ajalt tavaks. Ta ütles, et tuleb Hiiumaalt ja millegipärast ta ei helistanud. Siis reedel helistasin ise,» meenutas Grünberg, kelle kõnele Sibul ei vastanud.