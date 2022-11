SINA KA? ⟩ Need 3 sodiaagimärki on kõige saladuslikumad

See, kui inimesel on palju saladusi, näitab midagi tema iseloomuomaduste kohta. Tegu peab olema inimesega, kes meelsasti endast kõike teistele ei jaga. Ta on tundlik ja hoolib väga, mida teised temast arvavad ning tema kohta teavad. Ta on pigem kinnise loomusega. Temaga koos olles võivad ka teised aeg-ajalt tajuda, et on veel midagi, mida ta endast välja ei näita.