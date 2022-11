NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on üllatavalt helged päevad: kohe saabub uus lootus

Planeediseisud nädalapäevadel

Teisipäeval jõuab Veenus ühendusse Merkuuriga Amburis, andes suure soosingu igasuguseks sotsiaalseks lävimiseks, tööalaseks suhtlemiseks, oma mõtete ja ideede avaldamiseks ning ka lihtsalt südamest rääkimiseks. Lihtne on leida oma mõtetele väljendust ning teha seda harmooniliselt ja meeldivalt, jäädes samas ka siiraks ja endale truuks.

Lisaks toimub ka üleüldine mõtlemistasandi pehmenemine - väheneb soov kritiseerida ja leida vigu ning suureneb soov leida ühisosa. Vaidlused ja vastuolud tunduvad nüüd mõttetud, pigem püütakse jõuda koos uuele tasandile. On olemas tugev tahe mõista - iseennast, teisi ja maailma.

Neljapäeval algab kuuloomine Amburis - see on esimene kuutsükkel pärast varjutuste perioodi ning näib, et eesmärgiks saab ühise keele leidmine, uued paremad lahendused ja väljavaated, vastuolude tervendamine ning uus lootus.

Algab valguse periood keset pimedat aega. Valgus on seotud kõrgema perspektiiviga, see nõuab muutust mõtlemises. Tuleb osata märgata säravaid tähti pimedas öös.

Reedel-laupäeval teevad Merkuur ja Veenus trigooni Chironiga - nüüd võivad leida aset tervendavad vestlused ja läbirääkimised. On aeg kõnelda asjadest, mis varem on tundunud ehk liiga valusad, tundlikud või ebameeldivad. Nüüd on selleks toetus olemas ja tulemus on potentsiaalselt tervendav. See on tõesti eriliselt positiivne seis! Südamehaavad saavad paraneda, mõistmatuse asemele võib tekkida uus mõistmine.

Saab ainult loota, et ka maailmasündmuste tasandil neile toetavatele jõududele väljendust leitakse. Isiklikus elus on see imeline aeg, et lähedastega suhelda ja aega veeta ning siiralt südamest rääkida. Suhted sõpradega paranevad samuti.

Kuigi Marsi trigoon Saturniga läheb täpseks alles järgmisel esmaspäeval, on selle mõju tunda juba alates laupäevast. See annab jõudu, vastupidavust ja ettenägemisvõimet, et midagi oma senises tegevuskavas või tegutsemisviisis muuta. Nüüd võidakse teha väga produktiivsed ja vajalikud otsused ning muudatused. See seis võimaldab materiaalsel tasandil millegi vormi muuta ja tegevust tõhustada.