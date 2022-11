FOTOD KOHAPEALT ⟩ Ööl vastu laupäeva kadunuks jäänud Simoni surnukeha leiti Noblessneri sadamast

Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonispetsialist Kristjan Lukk ütles 21. novembri hommikul, et otsinguid alustati uuesti täna kell 9 ning Simonit otsiti endiselt Noblessneri piirkonnast, mille kaamerast oli näha, et noormees oli kukkunud vette. Kas ta ka välja sai, seda kaamerapilt ei näidanud. «Otsitakse sadamast ja veest. Ühtegi paremat juhtlõnga pole meile seni laekunud,» tõdes Lukk hommikul. «Veest otsitakse praegu sonari ja allveerobotiga. Töö läheb edasi ja rohkemat praegu teada ei ole.»

Esmaspäeval kell 15.05 kinnitas Lukk Elu24-le, et otsingute tulemusena leiti Simoni surnukeha Noblessneri sadamast.

Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Karl Kalda täpsustas, et kella 12.30 ajal märgati roboti abil vees inimest meenutavat kuju. Kella 14.30 ajal tõid tuukrid veest välja surnukeha, kelleks osutus paraku kadunud Simon. «Kuigi noor inimene kaotas elu, saime vähemalt otsingutega anda lähedastele teadmise sellest, mis Simoniga juhtus,» lisas Kalda. «Hea meel oli näha, kui paljud inimesed soovisid otsingutel kaasa aidata. Vabatahtlikud olid otsingute algfaasis meile suureks abiks. Täname ka sadama personali, kes oli igati koostöövalmis. Samuti toetasid otsijaid sadama piirkonnas töötavad inimesed.»

SA Kadunud tegevjuht Aare Rüütel ütles hommikul, et otsimisega tegeles vaid politsei. «Otsinguala on konkreetne. Kahekesi seal korraga vee all toimetada ei saa. Politsei tegutseb seal aktiivselt praegu,» lisas Rüütel.