Klikijanuline Tai juutuuber läks videoga üle piiri

Tundub, et Tai juutuuber Phonchanok Srisunaklua on klikijahiga liiga kaugele läinud. Miljoni fänniga sisulooja võeti vahi alla pärast seda, kui tema Youtube'i kanalile Eat Spicy and Delicious ilmus video väga vastuolulisest õhtusöögist, vahendab Telegraph.

Möödunud nädalal postitas õpetajana töötav Srisunaklua ühismeediasse video, kus ta sööb üpris sünget suppi. Eine põhiliseks koostisosaks olid Laose riigipiiri lähedal asuvalt turult ostetud nahkhiired.

Videos on näha, kuidas Srisunaklua tervelt keedetud nahkhiiri sööb ja neid vürtsikasse kastmesse kastab. «Maitsev,» kirjeldab õpetajast juutuuber oma einet.

Kusjuures nahkhiire liik, millest Srisunaklua supi valmistas, on looduskaitse all. Kuid see pole veel kõik! Kaitse all olev liik pesitseb piirkonnas, kus elavad nahkhiired, millest sai alguse COVID-19 pandeemia.

Tänaseks on vastuoluline video naise Youtube'i kanalilt eemaldatud ja Srisunaklua on vahi alla võetud. Srisunaklua video nahkhiiresupi söömisest on aga Facebookis ja mujal ühismeedias veel liikvel.

Uuringute põhjal nakatub Hiinas ja Kagu-Aasia riikides iga aasta umbes 400 000 inimest nahkhiirtelt saadud koroonaviirusesse. Nahkhiired ise võivad aga kanda kuni 10 000 võimalikku patogeeni, mis võivad inimesele üle kanduda.

Kuigi veel ei ole kindel täpne hetk, millal COVID-19 inimesele üle kandus, on kindel see, et viirus tuli nahkhiirtelt.

Kõmulist suppi söönud juutuuber on oma teo eest vabandanud ja lubas, et ta ei söö enam kunagi nahkhiiri. Kuid ta on rikkunud seadust ja teda võib ees oodata kuni viie aasta pikkune vangistus või umbes 13 500-eurone rahatrahv.