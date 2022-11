SODIAAGIMÄRGID ⟩ Mida vajad sina, et lahkuminekuga toime tulla?

VÄHK

Oma ülitundliku ja emotsioonidest tulvil loomuse tõttu sulgub Vähk pärast lahkuminekut tavaliselt endasse. Ta tõmbub tugeva kooriku alla, et end kaitsta, kannatades samal ajal valusa pettumuse ja kibestumise käes. Vähil võib võtta aega aastaid, et olla valmis end kellelegi päriselt uuesti avama.

Vähil tuleb olla endaga õrn ning arendada usaldust elu ja inimeste vastu. Tal tasub proovida mõnd toetavat individuaalteraapiat, kus terapeut oleks tema lähedal (nt vabastav hingamine). Ka mõni väga hea sõber võib palju abiks olla. Ta võib veeta aega hubaselt kodus koos lähedastega, võimalusel elava tule ääres. Vähk peab leidma uuesti tunde, et elu on turvaline ja ta on hoitud ka ilma selle konkreetse partnerita. Kui tema süda ja selles peituv tohutu armastus taas avaneb, ei jää see teiste poolt märkamata.

LÕVI

Kuna Lõvi on olemuselt niivõrd kirglik ja dramaatiline, on tal tugevate tunnete korral kombeks sattuda korduvasse kokku-lahku tsüklisse. Tülihoos minnakse lahku ja sellele järgneb kirglik leppimine. Mõned suhted võivad kesta nii läbi aastate, kuid kokkuvõttes on see väga kurnav. Oma kõrge eneseväärikuse ja sisemise lojaalsuse tõttu ei suuda Lõvi leppida, et teda põlema sütitanud suhe on läbi.