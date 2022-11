«Nii kiiresti!» Telesõust «Ma näen su häält» tuntud jaapanlanna Maiko unistus täitus vaid poole aastaga

«Ma tean, et sellel konkursil osalemine on paljude artistide unistus ja seda ei ole üldse mitte lihtne täita, aga mina olen juba siin,» ütleb Maiko Tammik naerdes ja lisab, et uudis poolfinaali jõudmisest ei ole talle siiamaani pärale jõudnud. «Nii kiiresti! See tundub uskumatu!»

Tuletame meelde, et tänavu märtsis telesõus «Ma näen su häält» maailmarändurina esinenud jaapanlanna avaldas saate järel antud intervjuus, et tema jaoks on just Eesti Laul see, mis kõiki eestlasi ühendab, Eurovisioon aga võistlus, mis ühendab tervet maailma. Maiko märkis, et tema suur unistus on sellest kõigest osa saada.