Telesõu «Ma näen su häält» maailmaränduri unistus on osaleda kunagi Eesti Laulul

Maiko Tammik on Jaapanist pärit laulja, kes on elanud abikaasaga Pärnus ligikaudu neli aastat. Samuti on ta noor ema.

Oma lauluoskust on ta silunud erinevates muusikalides ja laulutundides nii Tokyos, New Yorgis, Vancouveris kui ka Eestis WAFi koolis.

Tal on suurepärane lauluhääl, mille ta on viimaks peidust välja toonud. Ka on Maiko juba avaldanud esimese singli.

Maiko ütles, et ta on otsustanud alustada karjääri professionaalse lauljana ja saade «Ma näen su häält» oli tema jaoks hea hüppelaud.

Jüri Pootsmanni ja Maiko Tammiku lõpuduett saates «Ma näen su häält» Foto: Rauno Liivand

Maiko on proovinud korra kandideerida ka Eesti Laulule, kuid kahjuks rahva ette ta ei jõudnud. Alla ta siiski ei anna ning proovib seni, kuni saab päriselt lauluvõistlusel Eesti rahva ees laulda.

Tema jaoks on Eesti Laul just see, mis ühendab kõiki eestlasi, Eurovisioon aga võistlus, mis ühendab tervet maailma. Maiko suur unistus ongi sellest kõigest osa saada.