NÄDALAPROGNOOS ⟩ Õhus on tundlikud lahkumised ja lõppemised, aga ka külalised minevikust

Samas on aeg hea, et mõelda kallitele hingedele, keda enam kõrval pole. Kui kellegagi on jäänud mingi teema lahendamata, saab nüüd aru, mis see on, ning sellega tegeleda.

Kolmapäev ongi hingedepäev ja päeval alates kell 13.07 liigub Kuu tühikäigul - ka see soosib oma hinge- ja tundeelu üle mõtisklemist. Õhtul kell 20.47 siseneb Kuu Kaladesse ja lõpetab tühikäigu - siis tuleb esile spirituaalsem meeleolu, ühtsusetunne. Ollakse empaatilisemad, aga ka telepaatilisemad ja intuitiivsemad. See on väga hea aeg hingedega kontakti loomiseks.

Laupäeval jõuab Päike kvinkunksi Chironiga ja ühendusse Kuu Lõunasõlmega. Nüüd vajab miski iseenda olemuses, isiksuses ja eneseväljenduses vabastamist. Üks kiht meie olemusest, mida oleme minevikust palju lihvinud ja vorminud, on oma töö ära teinud. Need omadused tulevad meieni liigagi lihtsalt, tasapisi oleks vaja hakata liikuda hoopis teisse suunda. Kuid täna on nad siin ja nende eest võib olla tänulik. See aeg näitab selgelt, mida me minevikust endaga kaasas kanname - milliseid hoiakuid ja vorme.

See päev teeb ka õrnaks ja haavatavaks, toimub mingisugune nostalgiline hüvastijätt. Kui märkad, et tahad millestki kramplikult kinni hoida, siis tea, et ilmselt just see peabki minema.