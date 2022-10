SODIAAGISOSINAD ⟩ Varjutuste periood on alanud: tuleb olla valmis kõigeks

Soovitused nädalaks

Sel nädalal ava end võimalusele kogu elu uuest perspektiivist näha.

Julge lasta lahti kõigest, mis ise sinuga loomulikult kaasa ei voola.

Kui tunned end keset muutuvat maailma hapralt, püüa keskenduda oma kõige sügavamale tuumale ja küsi juhatust, kuidas selle suunas liikuda.

Siit leiad info Veenuse tähepunkti kohta: Veenuse tähepunkt aktiveerub: suhted hakkavad muutuma

NÄDALAKAART

Erak

Tarokaart Erak Foto: Shutterstock

Modern Witch kaardipakis on erak endassetõmbunud naisterahvas, kelle kaelas on viisnurk ja ta pilk on pööratud poolavatud arvuti poole. Arvuti on teadmiste, suhtluse ja teekonna sümbol ja viitab, et on aeg tõmbuda tagasi, pöörata pilk sissepoole, vaadata endasse ja omandada raamatutarkust. Oled sisenemas hingeotsingute, eneserefleksiooni ja vaimse valgustumise perioodi.

Võid avastada, et vajad üksiolekuaega, et jõuda sügavamale arusaamisele iseendast, vabaneda igapäevastest raskustest, et avastada oma tõeline vaimne mina, mõtiskleda oma olemasolu, elusuuna või väärtuste üle.

Erak võib viidata ka enda isoleerimisele või endasse tõmbumisele, et raskest olukorrast toibuda. Oled läbimas asotsiaalset faasi, mil sa lihtsalt ei taha inimestega nii palju suhelda kui tavaliselt.

Erak on tark, küps ja teadlik ning võib viidata sellele, et keegi otsib nõustaja või psühhiaatri teenuseid. See on aeg keskenduda iseendale ja oma vajaduste rahuldamisele.