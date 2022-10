Kui Päikese ja Kuu omavahelises suhtes nimetame samasugust aega täiskuuks, siis nüüd on meil sisuliselt «täisveenus». Armastuse-, ilu- ja harmooniaplaneet täitub kosmilise valgusega ning puhastab kõik oma väärtused. Sel hetkel leiab aset kosmiline südamelöök, mis annab uue loov- ja elujõu Veenuse Ehatähe faasile. Saabub sügavam taipamine millegi kohta, mida alates jaanuarist õpitud on. See on Veenuse tsükli teine ja küps faas.

Astroloogias on kasutusel sõna cazimi, mis tähendab, et Maalt vaadatuna jääb planeet täpselt Päikese südamikku. Veenuse-Päikese cazimi toimub Kaalude 29. kraadis. Kaalud on ise Veenuse kodumärk ning väljendabki Veenusele omast diplomaatiat ja harmooniat. Veenus on Kaaludes äärmiselt tugev. 29. kraad on aga karmaline kraad, kuna lõpetab märgi.

Siit võib tõlgendada, et järgneva perioodi jooksul inimsuhted oluliselt muutuvad – impulsiivsus asendub oskusega järele mõelda ja kaalutleda. Intensiivsete elamuste asemel hakatakse otsima rohkem diplomaatiat ja harmooniat ning soovitakse toimida targalt. Inimesed hakkavad saama suhete osas suuri taipamisi ning võivad avastada, et on nii mõndagi ära õppinud.