Esmaspäeva öösel hakkasid ühismeedias levima videoklipid, kuidas Pärnus mõnitavad alaealised tüdrukud oma eakaaslast, lüües teda muu hulgas ka jalaga. See on lühikese aja jooksul juba teine vägivallajuhtum, kuid nüüd on mõlema juhtumi süüdlased kinni peetud ja nendega tegeleb politsei.