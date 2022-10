PAPARATSO ⟩ Salajased proovid garderoobis: Jüri Ratas lõpetas taas tantsusaate edetabeli tipus

Saates «Tantsud tähtedega» on kaks pühapäeva järjest nii kohtunikke kui televaatajaid üllatanud poliitik Jüri Ratas ja tema tantsupartner Kristina Tarmet . Kahe saate järel juhivad just nemad punktitabelis.

Päev enne järjekordset tantsuplatsile astumist jagas Ratas Facebookis klippi proovisaalist. «Treeningsaalis lähtume nii nagu laulsid Genka & Paul Oja: «Kuulab peatreenerit, ei aja oma rida!» naljatas Ratas, tõdedes, et harjutamist on kõvasti. «Sel pühapäeval oleme Kristina Tarmetiga «Tantsud tähtedega» saates tša-tša-tša lainetel! See on Kuuba tants, mis nõuab head põlvetööd ja tugevat jalgade rütmi,» nentis poliitik.