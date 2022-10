VIDEOINTERVJUU ⟩ Jüri Ratas sai pärast möödunud nädala tantsusaadet Kaja Kallaselt õnnitlussõnumi: see oli väga sümpaatne temast

Terve otsesaate vältel võis eelviimasena lavale astunud Jüri Ratast näha TV3 maja fuajees tantsusamme harjutamas. «No minu soov oli küll täna neid tantsusamme lihvida viimase hetkeni ja see on alati seotud suure riskiga, et kas sa kõrbed üle selle peale mõeldes või sa saad sellega hakkama,» räägib Jüri liigse harjutamise riskidest. «Tõsi on see, et sel nädalal on neid tantsutrenne olnud rohkem kui nädalapäevi.»