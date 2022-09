RÄMPSPOST ⟩ Kelmid õngitsevad: saatsin teile kaks meili, aga te pole päevade kaupa vastanud

Punak lisab, et temani on jõudnud erinevaid kirjavahetusi, mille puhul inimesed on võtnud aja, et kelmidega suhelda. Ühel või teisel viisil jõutakse lõpuks välja selleni, et ohver peab midagi kinni maksma, olgu selleks siis rahasaadetise kindlustus, kullerteenus, ülekandetasu, pangakonto loomise maksumus vms.

«Mida rohkem me jagame petuskeemi näiteid, seda enam on inimestel võrdlusmaterjali ja sellega päästame ka neid, kes muidu oleksid potentsiaalsed ohvrid,» soovitab Punak ja lisab, et mis tahes kõhkluste korral võib alati veebipolitseinikuga ühendust võtta. «Küll aga hoiatan ette, et me enamasti ei ütle, et tegemist on sada protsenti petuskeemiga, vaid toome välja ohumärgid, mis sellele viitavad.»