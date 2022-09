90 MILJONIT NAELA ⟩ «Londoni pangast» tulnud hiiglaslik päranditeade tõmbab eestlasi uutmoodi võrku

«Hoiatan väga heas eesti keeles ja usutava tekstiga saadetud kirja eest. Miks mitte ei võinud olla Inglismaal töösturit, kelle abikaasa Tiina Kivistik omas taolist fondi,» avaldab kirja saaja Peeter Kivistik , kelle hinnangul on tegemist sulaselge õngitsusega. Kivistik ütleb Elu24-le, et mingeid seoseid tal proua Tiina Kivistikuga peale kattuva perekonnanime ei ole. «Ma ei usu, et ta üldse olemaski on!»

Elu24 avaldab kirja muutmata kujul:

Tere kallis Peter-Christian Kivistik!

Palun andke andeks, et ma teiega ühendust võtsin ilma teie mõtteviisi teadmata, mina olen hr Peter Tomkins, ühe siinse Londoni panga pangatöötaja ja meil oli välisklient, teie riigi kodanik pr Tiina Kivistik, kes suri koroonaviiruse haiguse tagajärjel.

Sellel varalahkunud kliendil on meie pangas arveldusarve kogusummas 900 000 00 naela, mille ta päris oma surnud abikaasalt, kes oli enne surma tööstur, kuna sel aastal pärast tema surma ei ole meie pangas olnud kedagi, kes esitaks nõude selle fondi kas tema sugulasena või isegi sõbrana.

Olukorda, mida olen tähelepanelikult jälginud oma ametikohaga meie varalahkunud kliendi isikliku kontohaldurina, enne kui ta suri, ja ma olen lõpuks tema toimiku oma isiklikku varahoidlasse eemaldanud.

See on see, mida ma tegelikult tahan, et te teeksite.

Kuna te kannate temaga sama perekonnanime ja olete samast kodakondsusest, olen ma väga professionaalselt arutlenud ja tean, et oleks õige esitleda teid tema lähisugulasena, et see fond meie pangalt välja nõuda enne selle ülekandmist pangakassasse, kus teised inimesed võivad seda sama hästi nõuda, ilma et see oleks nii pikk.

Olen üsna teadlik protseduuridest, mis selleks kulub, ja annan teile asjakohaseid nõuandeid edaspidiseks ning juhendan teid, kuidas pöörduda meie panga poole, et esitada nõue fondi saamiseks ja selle pankadevaheline ülekanne teie määratud pangakontole, kus sa pead turvaliseks.

Tänan teid vastuse ootuses ja annan teile kõik üksikasjad. Ma kavatsen teile anda 60% kogu fondist, samas kui mina võtan 40%, loodan, et olete aus ja usaldusväärne inimene.

Ootan teie vastust.

Parimate soovidega,

Hr Peter Tomkins

Telefoninumber: 07405899013