VIDEO ⟩ Kiika tantsusaali! Birgit Sarrap valmistub hoogsalt «Tantsud tähtedega» saateks

Kõigest paar päeva tagasi saime teada, et «Tantsud tähtedega» saates osaleb armastatud lauljanna Birgit Sarrap. Naise tantsutreeneriks on Marko Kiigajaan, kes varemgi saates tantsutreeneri rollis olnud ja kellega koos on ettevalmistused saateks täies hoos – seda saab näha ka TikToki ilmunud videost, kus Marko ja Birgit koos tublilt tantsutrenni teevad. Tundub, et piitsa kõrval jagatakse ka präänikut ning vähemasti treener Marko Kiigajaani pilgust võib aimata, et tantsusaalis saab ka omajagu nalja.