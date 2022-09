VIDEOKLIPP ⟩ Hoogsas rütmis! Jüri Ratas harjutab usinalt tantsusaateks samme

Augusti lõpus tuli ilmsiks, et poliitik Jüri Ratas osaleb saate «Tantsud tähtedega» uues hooajas.

Elu24-le nentis Ratas toona, et pole kunagi otseselt tantsimisega tegelenud. «Olen Nõmmel lasteaias kunagi väga varajases nooruses tantsimist õppinud, kuid seda väga lühiajaliselt.» Poliitik tunnistas, et saates osalemine on tema jaoks kindlasti suureks väljakutseks.

Nüüd on sotsiaalmeedias ringlema läinud aga videoklipp sellest, kuidas Ratas tantsusaalis usinalt trenni teeb. «Esimesed tantsuvõtted treeneri Kristina Tarmeti käe all on selgeks õpitud,» kirjutas Ratas Facebookis, jagades kõnealust klippi.

Vaata vahvat klippi, mis on kõigest 16 tunniga kogunud 40 000 vaatamist!