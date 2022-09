Silvia Ilves ärajäänud kontserdist: ei ole halba ilma heata, inimesed märkavad ebaõiglust

Elu24 avaldas pühapäeva õhtul artikli , kus kajastasime tšellist Silvia Ilvese sotsiaalmeedias tehtud postitust. Muusik väljendas seal kurbust seoses sellega, et tema esmaspäevane heategevuslik esinemine Tartu Ülikooli kliinikumis tühistati päev enne kontserdi toimumist. «Tunnen, kuidas enesetunne sellest teadaandest järsult halvenes. Mis tunne mul on pianisti ees, kellega oleme kuu aega tööd teinud kontserdi nimel? Te vist ei oskagi ette kujutada seda kibedat, kurba, pettunud tunnet,» kirjutas Ilves pühapäeval oma Facebooki postituses. «Olin emotsionaalselt väga raputatud ootamatust teadaandest. See on tegelikult väga kurb! Kahjuks jääb meie muusika patsientidega jagamata,» ütles Ilves Elu24-le.

Esmaspäeva hommikul andis Ilves Elu24 toimetusele rõõmsalt teada, et lühikese aja jooksul pärast artikli ilmumist sai ta kolm uut esinemiskutset. «Tundub, et see uudis äratas üles häid inimesi. See, et üks inimene jättis heategevusliku esinemise ära, tekitas kolm heategevuslikku esinemist juurde,» tõdes Ilves.