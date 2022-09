KUIDAS NII? ⟩ Silvia Ilvese heategevuslik esinemine tühistati päev enne üritust

«Pühapäeva hommik Tallinnas! Saan enne homset esinemist Tartu haiglas pianistilt häälsõnumi, kus ta teatab kurvalt, et meie ühine esinemine jääb ära, sest ma olen kunagi võtnud sõna sundvaktsineerimise mittepooldamise teemal ning seda on meedia kajastanud. Pianistilt küsiti, et kas ta tuleks üksi mängima Tartusse, millele ta vastas, et kogu olukord on päris ebaviisakas ning ebaõiglane tšellisti suunal, mistõttu kaalub ta üksi esinemisest loobumist.»