Päevakorda on kerkinud küsimus, miks Riigikogu liige Siret Kotka on lasknud riigil oma üürikorterit üleval pidada ning mõistagi tekitab see asjaolu rahvas palju meelehärmi. Heidame pilgu astroloogiasse ja vaatame, kuidas taevaseisud peegeldavad Sireti praegust olukorda?

Alustuseks märgin ära, et Siret on sündinud tulitiigri aastal ja nagu ükskord varem juba seoses Mailis Repsiga kirjutasin (kes on samuti tiiger), siis just tiigri aastal sündinutele on tiigri aasta (nagu praegu) eriti väljakutseterohke, kuna kaks tiigrit on omavahel tugevas konkurentsis ja lähevad kergesti konflikti. Ka Amber Heard on tiiger.