TÄHESEISUD ⟩ Mailis Repsil ei õnnestu tõe eest põgeneda

Mailis Repsi kohtuprotsess jätkub ning vaatame seekord planetaarseid seise, et mõista, mis Mailise jaoks on toimumas. See kevad on olnud üleüldse suur kohtumõistmise aeg, kuna Saturn (õpetaja ja karistaja) on olnud pingeaspektis saatusesõlmedega. Loomulikult ei saa neid protsesse otseselt võrrelda, kuid pole üldse ime, et praeguste seisudega on avalikkus elanud tihedalt kaasa ka Johnny Deppi ja Amber Heardi kohtuloole.