ASI LÄHEB HAPUMAKS ⟩ Ricky Martin seisab silmitsi uute seksuaalrünnakute süüdistustega

Tundub, et laulja Ricky Martint ümbritsev draama ei vaibu. Kui alles mõni päev tagasi kirjutasime, et sel suvel õepoja pärast seksuaalse ahistamise skandaali sattunud laulja nõuab nüüd sugulaselt mainekahju eest miljoneid, siis nüüd on mehe vastu esitatud uued süüdistused, vahendab New York Post.