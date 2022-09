Pisaratega võitlev Narva linnapea Katri Raik tankisaagast: tegin, mis sain, viimase hetkeni

Pühapäevase vestlussaate «Hommik Anuga» üheks külaliseks oli Narva linnapea Katri Raik , kes oli teleintervjuuks valinud valge kleidi. «Valge on rahu värk. [...] Eks ta praegu ole selline, et Narva tundub praegu selline võitluslik linn. Aga tegelikult on Narva imearmas Eesti linn ja ausalt öeldes, olles naisena poliitikas, on minu kleidid omandanud täiesti uue tähenduse. Suve alguses tehti ühest minu kleidist Vene lipp,» tõdeb Raik.

Ka Elu24 vahendas jaanipäeval, et Raik postitas ühismeediasse lõbusa pildi, kuid osale jäi silma, justkui oleks see olnud Vene lipuvärvidega kleit. Raik kummutas järgmisel päeval kahtlused. «Head jaani! Mõtlesin täna selga panna punase kleidi, ei ole vist hea mõte. Valge on lipuvärv (mitte hall), seega eksite. Eilsel kleidil on muide Ukraina tikand, sealsed sõbrad kinkisid,» viitas Raik sellele, et tema kleidivärvid olid sinine, punane ja hall.