KLÕPS ⟩ Kas jaanipidustustest osa võtnud Narva linnapea kleit meenutab vene lippu?

Narva linnapea Katri Raik jagas 23. juunil ühismeedias fotot jaanipidustustest. Rõõmsameelse linnapea taustal ilutses juba põlema pandud jaanituli. Osadel tekkis aga pilti nähes küsimus: kas Raikil on seljas vene lipuvärvidega kleit? Raik selgitas kommentaarides, et nii see tegelikkuses ei olnud.