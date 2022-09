SUUR MURE ⟩ Tiik ei anna tartlastele rahu. «Kui sealt ei saa surnutki kätte, kuidas siis elavat päästa?»

30. augustil avaldasime loo Tartus aadressil Tähe 4 asuvast tiigist, kus vedelesid kasside korjused. Tegemist on kunstliku veekoguga, mis põhjustab linlastele palju peavalu ja mille kaotamisega pole kinnistu omanikul veel nii pea plaanis tegelema hakata, nagu selgus eelmisest loost. «Tähe 4 kvartalile on tehtud detailplaneering ning koos ehitusega peaks olemasolev tiik tulevikus kaduma. Millal seal täpselt ehituseks läheb, on praegu raske öelda,» ütles kinnistu omaniku esindaja.

1. septembril pöördus meie poole lugeja, kes teatas, et korjused on tiigis endiselt alles. «Kas usute, et alates 24. augustist kuni tänaseni on kasside korjused siiamaani seal! Mitte keegi ei tee midagi, oleme teavitanud Tartu linna, loomade varjupaika jne,» kirjutas Tartus Karlovas elav Krista, kes andis ka 2. septembri hommikul teada, et seis on endine. «Tuttav tegi koertetreeninguid seal läheduses ja ütles, et laibalõhn oli väga häiriv.»