JÄRJEKORDNE JUHTUM ⟩ Tundmatu mees meelitas Tartus raha abil last kaasa tulema

Murest murtud lapsevanemad on sotsiaalmeediasse teinud palju hoiatavaid postitusi Tartus ringi liikuva perverdi kohta. Eelmisel nädalal toimusid kahetsusväärsed juhtumid kõigi šoppajate lemmikus Lõunakeskuses ja Ülenurme Coopis. Kuid nüüd on tundmatu meesterahvas jõudnud Tartu külje all asuvasse Raadimõisa.

Mures lähedane jagab sotsiaalmeedias oma tuttava kohutavat kogemust, mille osaks viimane sai 22. augusti õhtupoolikul enne kella kuut Raadimõisa Coopi juures. Meesterahvas üritas poe ees väikest last endaga kaasa meelitada, kuid õnneks see tal ei õnnestunud. Kaasa kutsumiseks kasutas tundmatu meesterahvas raha. Kuid laps oli nii palju julge, et palus abi mööduvalt naiselt, kes ulatas abikäe ja kaitses last meesterahva eest.

Eelmisel nädalal jõudsid Elu24 toimetusse vihjed, et keegi tundmatu oli soovinud Tartus ja selle läheduses endaga kaasa viia magavat beebit ja pooleteiseaastast last. Nende juhtumite kohta saad täpsemalt lugeda SIIT.

Politsei pressiesindaja Ragne Keisk selgitab, et poliseid on sellest vahejuhtumist teavitatud ning täpsemad asjaolud, isik ning tema motiiv on selgitamisel. Politsei on praeguseks suhelnud nii postituse autori kui ka lapsega. «Tegeleme hetkel turvasalvestiste läbivaatamisega tuvastamaks mehe isikut ning sõidukit, millega ta lahkus,» lisas Keisk.