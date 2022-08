TARTUS LIIGUB RINGI PERVERT? ⟩ Lapsevanem nähtust: aju keeldus lihtsalt uskumast

Tartus elavad lapsevanemad on teinud sotsiaalmeedias mitmeid postitusi sellest, kuidas tundmatu meesterahvas liigub ringi ja soovib lapse endaga kaasa viia. Võib arvata, et oht valitseb vaid pimedal tänaval, kuid kahestusväärsed juhtumid on leidnud aset just keset päeva Lõunakeskuses ja Ülenurmel. Elu24 võttis ühendust lapsevanematega, kelle lapsi on tabanud ebameeldiv olukord, kuid kes jagavad enda lugu anonüümselt.

Pühapäeval, 14. augustil kell 12.30 sisenes Tartus asuvasse Lõunakeskusesse pereisa koos enda naise ja kahe lapsega. Üks lastest on pooleteiseaastane ja kõnnib juba ise ning teine väike hällilaps.

Pere oli võtnud suuna mänguasjapoe poole, kuid suurem laps otsustas, et jookseb väljapääsu juurest ostukäru tooma. Sel hetkel märkasid nii ema kui ka isa, et lapse juures seisab pikemat kasvu kiilakas mees. Tundus, et tal oli plaanis sellest samast väljapääsust keskusest lahkuda, kuid järsku seiskus ta lapse ees.

«Mees ei vaadanud üle õla ega üldse ringi, et leida üles vanemad või et lapse olukorraga isegi tutvuda,» rääkis isa.