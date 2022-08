Harri Kingo avalikus kohas imetamisest: aetakse oma rinnad laua peal laiali – ei ole õige!

Saates istusid maha ka imetamisnõustaja ja imetav ema, kes selgitasid palju kõneainet pakkuva teema tagamaid. «See oli väga huvitav üksikinimese arvamus. Mina ei usu, et ühiskond vaatab tervikuna seda negatiivselt. Kui me hakkame avalikku imetamist keelama, ütleme ka, et väikelapsed peavad koju jääma, sest nende lärm või jooksmine võib kedagi häirida. See pole enam terve ühiskond,» kommenteerib imetav ema Kristin Krištein Kingo seisukohta.

Kas imetamist annab planeerida? «Väikse beebi kõht ei küsi, mis kell või aastaaeg on. Kui väiksel beebil läheb kõht tühjaks, siis nii on. Mina kogesin sellist asja, et minu laps võis olla alguses rinnal tundide viisi. Kui panna ema sellisesse olukorda, et ta ei tohi kodust välja tulla enne, kui lapsel on kõht täis, siis me põhjustame seda, et jätame emad isolatsiooni, mis viib teiste probleemideni,» selgitab Kristin.

Ämmaemanda ja imetamisnõustaja Kärt Maalinna sõnul on imetamine aktuaalne teema kogu aeg ja sellest on tore rääkida. «See kuu on rahvusvaheline rinnaga toitmise kuu ja esimene nädal oli rahvusvaheline rinnaga toitmise nädal. Me tähistasime seda erinevate ürituste ja loengutega ja võib-olla on see puudutanud ka ühiskonda selle koha pealt.»

«Kas see on häbiasi avalikult last imetada või kas ma peaksin terve rinnaga toitmise aja mitte väljas käima?»