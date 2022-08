SODIAAGISOSINAD ⟩ Täiskuu tuleb ärev ja paneb proovile

Soovitused nädalaks

Elu võib saata selgelt meie teele olukorrad, kus peame võtma vastutuse, olema vastupidavad ja vaprad. Tuleb usaldada, et meil on olemas kogu jõud, mida selleks vaja. See täiskuu testib meie küpsust, seega tuleb püüda anda parim.

Nädalakaart

Päikese kaart taropakis on mõnes mõttes meie teekonna kõrghetk. Saame selgelt aru, mis on meid siia hetke toonud, ning meile paljastub edasine teekond. Oleme nüüd küpsenud väljakutsetes, mis meie teele on veeretatud, ning oskame mõista paremini enda rolli kõiges toimunus. Aga saame ka aru, kus me oleme eriti hästi hakkama saanud.