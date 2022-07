ETTEVÕTJAD PÕGENEVAD ⟩ Haapsalu elanikud põlgavad lärmakaid üritusi, mis linnale raha sisse toovad

Kahjuks ei koli Vana Vaksali meeskond üritustega kuskile Haapsalu külje alla vaid kaugele Tallinnasse. Kõik seni eesolevad üritused viib ta Balti Jaama Humalakotta.

Loomulikult ei ole Tarmulal oma meeskonnaga seda lihtne teha, sest vana raudteejaama peokohaks tuunimisega nägid nad kõvasti vaeva. «Enne üritusi pesime kenasti kusenurgad puhtaks ja hakkasime ilu looma,» on ta silmnähtavalt löödud.

Uurisime linnapea Sukleselt, kui olulised on sellised üritused Haapsalule ning palusime kommentaare ka sotsiaalmeediasse tehtud kaebuste osas. Linnapea sõnul on erinevad üritused linnale väga olulised, sest annavad kohalikele tööd ning tulu. Samuti loovat need mehe sõnul linnast positiivse kuvandi, mis on kasulik kinnisvara hindadele ja kutsub inimesi investeerima ka ettevõtlusesse.

«Viimasel ajal jah on sotsiaalmeedias olnud kommentaare aga, et neid negatiivseid palju just oleks olnud ??? Pigem kommentaarid kaldu positiivsuse poole,» lisab Sukles.

«Ilu on kuulaja kõrvades... Aeg-ajalt on probleeme liigse helitugevusega, kuid nii Karja tänava terrassid ja Hoov, Aed, Kokteiliaed on toredad ajaviitmise kohad kuurortlinnas,» ei näi linnapea selliste kohtade vastu olevat.

Siiski, nagu üleval pool mainitud sai, ei anna linn luba üritusi kauem korraldada kui kella üheni öösel, mis pole aga mitte ühelegi peolisele meelt mööda.

Uurisime ka politseist, kui palju on tegelikult Haapsalus probleeme erinevate lärmamistega.

Haapsalu politseijaoskonna rakendusekspert Rene Pajula vastas meile järgmiselt: «Kahjuks on öörahu rikkumine selline probleem, millega Haapsalus iga suvi rinda pistame, kui suhteliselt väikesel alal toimub palju üritusi ja viibib palju inimesi. Suviti saame me öörahu rikkumise väljakutseid kuni paarkümmend korda kuus, muul ajal on neid mõnevõrra vähem. Püüame alati neile reageerida ja võimalusel vaikuse ja rahu taastada. Mõnikord võib see aga osutuda keeruliseks, sest paraku näitab kogemus, et kui asutus on omavalitsuselt saanud avaliku ürituse loa kuni keskööni, siis kell 00.00, kui tegevus asutuses lõpetatakse, võib meeleolukas seltskond ka hiljem näiteks linnatänaval lärmakas olla. Loomulikult mõistame me nende elanike muret, keda tänavalt kostuv lärm segab. Otsime koostöös linna ja ettevõtjatega võimalusi, kuidas leida see õige tasakaalupunkt – ühelt poolt on tore, kui linnas üritusi korraldatakse, aga teisalt peavad ka kohalikud inimesed saama öösiti magada. Korrakaitseseaduse järgi lähtutakse müra häirivuse hindamisel keskmisest objektiivsest isikust. See, kuidas inimesi müra häirib, on igal inimesel subjektiivne ning seda on politseil raske hinnata. Igal inimesel on õigus liigsest mürast teavitada politseid ning politsei võtab vastu otsuse menetluse alustamise kohta. Igal juhul teavitab politsei ürituse vastutajat laekunud kaebuse kohta ning üldjuhul pannakse muusika peale seda vaiksemaks või lõpetatakse üritus ära. Menetlusi avaliku korra rikkumiste kohta on Haapsalus sellel suvel alustatud neli. Raudteejaama juhtumi osas on alustatud menetlus öörahu rikkumise paragrahvi alusel ning täpsemad asjaolud selguvad selle käigus.»