VIDEO ⟩ Läbi Tallinna kesklinna kihutanud juht on varemgi meedia tähelepanu pälvinud

Põhja prefektuuri liikluspolitseinik Vladimir Kägonen andis teada, et laupäeval arestikambrisse toimetatud juht astus esmaspäeval kohtu ette. «Täna tegi Harju maakohus otsuse, et järgmised 12 päeva peab mees mõtlema oma tegude üle kinnipidamisasutuses. Lisaks ei tohi ta kuue kuu jooksul mootorsõidukit juhtida. Piirkiirusel on põhjus!» nentis Kägonen.