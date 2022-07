VIDEO ⟩ Kupeldaja Ghislaine Maxwell viidi jooga poolest tuntud Florida vanglasse

60-aastane Maxwell kannab oma 20 aasta pikkust seksikaubanduskaristust nüüdsest Tallahassee vanglas, mille lehekülje kohaselt on see «madala turvalisusega föderaalne vangla ja kinnipidamiskeskus», teatab cnn.com.

USA meedia teatel on see vangla tuntud kui vangide joogakeskus, sest sellest vanglast on väljunud mitu karistuse ära kandnut joogaõpetajana. Ei ole teada, kas Maxwell harrastab joogat. Lisaks jooga tegemisele saab seal ka muud kehalist tegevust ja sporti harrastada.