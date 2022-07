VAATA VIDEOT ⟩ Keeristorm, mis hävitas Tartumaal elumaja

Unseen footage of the high-end F1 tornado that hit Paali region 12.07.2022. Author: Aron Ott pic.twitter.com/3WmHFgGHsu

Möödunud nädala reedel Elu24-ga vesteldes tõdes Heidi, et emotsionaalselt on siiani väga raske. «Kui ema nutab, et ta ei saagi oma kodus enam magada... eks vanadele inimestele ongi muudatused rasked, kui muidu on majas elanud, aga nüüd peavad korteris hakkama saama. Aga eks see on üle elatav ja peab hakkama saama.»