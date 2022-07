Tormile lapsepõlvekodu kaotanud Heidi: siiani on raske, kui ema nutab, et ei saa oma kodus magada

«Alguses tundus, et saame lihtsalt hakkama, aga nüüd vaatame, et midagi pole eriti alles,» ütles keeristormile oma lapsepõlvekodu kaotanud Heidi Eit kolmapäeval saates «Ringvaade suvel». Reede hommikul sõnas naine Elu24-le, et ka viis päeva hiljem on sellest valus rääkida.