VIDEOD ⟩ «Ära tekita Läti riigile piinlikkust!» Hullunud fännid loopisid Positivuse esinejaid telefonidega

Räppar ütles, et kuna noormees on laval, esindab ta seal enda riiki, ning uuris, kas ka fänn sellest aru saab. «Kas ta esindab teid? Kas ta on okei?» küsis ta seejärel lava ees olnud fännidelt. Rahva hõisete järgi sai artist aru, et olukord on kontrolli all.

«Oota, mis su nimi oligi?» päris räppar. Fänn vastas, et ta nimi on George. «Jou, George, vaata. Ära tekita täna enda riigi ees piinlikkust. Sa pead täna kõvasti tuld andma. Sa pead neile näitama, et sa oskad hulluks minna, et sa oskad rahva seas surfata, et sa oskad moshpit'ida, sa oskad seda, eks?» rääkis räppar fänniga ning saatis ta järgmise lauluga rahva sekka tagasi.

Tundub, et artist palus fännil suure hooga rahva sekka hüpata, sest mõni sekund hiljem George seda tegigi. Tema hüppest publikusse on ka teine videoklipp, kus saab näha, et noormees maandus tõepoolest rahva hulka.