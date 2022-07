VIDEO ⟩ USA räppar Lil Uzi Vert viskas telefoniga fänni pea veriseks

Festivalikülastaja pöördus pühapäeval TikTokki ja väitis, et räppar Lil Uzi Verti visatud telefon tabas teda pähe, jättes talle verise peahaava. Neiu jagas festivalist videot, kus saab näha, kuidas Lil Uzi kummardab, et lavale visatud telefon enda kätte võtta, ning viskab selle seejärel suurel kiirusel kõrgele õhku rahva sekka.

Video teisel poolel on pildid naise verisest peast. Ta jagab klippi ka sellest, kuidas turvameeskond teda rahvahulgast läbi saatis. Video postitanud neiu kirjutas: «Need on Lil Uzi visatud telefoni tagajärjed.»

«On video sellest, kuidas Lil Uzi Vert viskas reedel 2022. aasta Wirelessil rahva hulka telefoni,» alustas ta. «Ma olen kahjuks see neiu, kes sai telefoniga pea pihta. Seal oli ka keegi teine, aga ma ei taha teda mainida, kui see pole lubatud. Aga jah, tekkis kahju, kuid tüüp sai oma telefoni tagasi ja kõigega tegeletakse,» räägib fänn postitatud videos.

Neiu postitatud videol on pea kuus miljonit vaatamist. Fännid soovitavad naisel räppari kohtusse kaevata. «Ülikool on nüüd kinni makstud,» kommenteeris üks. «Sada protsenti kaeba kohtusse, tal on piisavalt raha, kasuta seda olukorda ära,» kirjutas teine. Osa kommenteerijaid imestavad, et räppar eeldas, et rahva hulka visatud telefon ei tekita kellelegi vigastusi.