KADEDUS? ⟩ Tuttav tõmbas ilma tegevalt Eesti hobinäitlejalt Lauri Linamäelt jalad alt

Tartlane Lauri Linamägi on ilmselt nii mõnelegi eestlasele teleekraanilt tuttav. Tegu on usina hobinäitlejaga, kelle unistuseks ei ole midagi vähemat kui Hollywood. «Lootus sureb viimasena. Ma tean, et see nõuab hullu tööd ja vaeva, aga ma olen selleks valmis. Allaandja ma ei ole!» tõdes Lauri märtsis Elu24-le antud intervjuus.