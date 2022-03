Paljudele eestlastele südamesse pugenud tartlasest hobinäitleja sihib Hollywoodi: tipus ollaksegi üksi

Tartlane Lauri Linamägi (43) nägu on paljudele eestlastele teleekraanilt juba vägagi tuttav. Elu24 uuris, kuidas mees üldse leidis tee näitlemise juurde ja millised on tema suurimad unistused. Linamägi on ehe näide sellest, et mitte kunagi ei ole oma unistuste püüdmiseks liiga hilja.