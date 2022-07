VIDEO ⟩ Rootsis Ojamaal Visbys pussitati keset päeva naine surnuks

Almdaleni poliitikanädala korraldamise eest vastutava Gotlandi piirkonna esindaja Mia Stuhre ütles pressiteates, et piirkonnas on kriisiabi saadaval.

Visby on Rootsi Ojamaa saare suurim linn. See on Ojamaa valla keskus, mis on ühtlasi Ojamaa lääni ainuke omavalitsus. Visby rahvaarv on 22 000.