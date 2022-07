KLÕPS ⟩ «Meie esimene väike fotosessioon!» Egle Eller-Nabi jagas armsat jäädvustust pisitütrega

Tänavu jaanuaris teatas Egle Eller-Nabi, et ootab kolmandat last. Pisitütar Nurmiina nägi ilmavalgust 15. jaanuaril. «Annan teile suure rõõmuga teada, et meie peres on nüüd viis liiget,» teatas fitnessistaar Instagramis.

Nüüd jagab ta aga armsat klõpsu koos pisitütrega. «Sätitud. Meie esimene väike fotosessioon!» seisab postitatud foto juures.

Egle rääkis Elu24-le, et preili pidas end esimesel fotosessioonil hästi üleval. «Ümber oli palju uut ja ilusat ning ajakava tegime tütre järgi, nii et sel korral sujus väga hästi.» Siiski tõdes ta, et pildistamise planeerimine ja selleks riietumine oli põnevaks katsumiseks.

Veebruaris Elu24-le antud intervjuus rääkis Egle, et tütrele pandud nimi oli tal peas juba pikemat aega. «Tundub, et ta valis nime endale ise. Ma täpselt ei mäleta, mis ajast see nimi mul juba mõtetes oli, aga kindlasti juba raseduse keskpaigast,» nentis ta.