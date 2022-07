VIDEO ⟩ Kuum kaup! Tartu stripiklubi jageleb taas lipuvarastega: ajab ikka närvi küll...

Facebooki grupis «Märgatud24 Tartu» teatab Laial tänaval tegutsev stripiklubi, et nende maja küljes lehvivad lipukesed on taas rändama läinud.

«Tundub, et meie Stripclub on saanud inimestele väga südamelähedaseks ning soovitakse endale mälestuseks taaskord lippe võtta. Ootame neid jälle hea meelega tagasi,» seisab ühismeediasse tehtud postituses.

Elu24-le tõdes klubi juhataja, et antud olukord ajab pahaseks. «Läksin ikka närvi, kui avastasin, et lippe jälle ei ole. Milleks varastada, kui ukse peal on kaks turvakaamerat,» jääb talle mõistmatuks. «Samas logo on ju lippudel ilus...» naljatles ta.