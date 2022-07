FOTOD ⟩ «Eesti tippmodelli» võitnud Sandra avalikustas beebipeoga peagi sündiva lapse soo

2014. aasta jaanuaris saate «Eesti tippmodell» teise hooaja võitjaks kroonitud Sandra Musta (varem Ude) jagas märtsi alguses, et ootavad abikaasaga perelisa.

«See on sõnulseletamatu tunne, kui sinu sees kasvab uus elu. Õnn ja rõõm, mida see kaasa toob, on nii kaunis,» kirjutas ta toona Instagramis.

Mõned päevad tagasi avalikustas Sandra ühismeedias, et oodata on tüdrukutirtsu. Lapse sugu avalikustati uhke peoga. «Ma ei tea, kuidas mul nii vedanud on nende naistega minu ümber. Vaadake vaid, kui ilusad nad kõik on. Nii seest kui väljast. Aitäh teile, olete kallid, Tirts on nii oodatud ja armastatud,» seisab postitatud foto juures.

Mai lõpus Elu24-le antud intervjuus rääkis Sandra, et kohtusid abikaasa Marteniga Milano lennujaamas. «Meie tutvumislugu on üks neist, mis paneb alati inimesed imestama, sest tegu oli ilmselgelt saatusega. See kõlab justkui lõik kuskilt armastusfilmist, aga nii see tõesti oli,» ütles ta õhinal.

Lapseootusest rääkides tõdes Sandra, et on oodanud seda hetke juba aastaid. «​Mõeldes sellele, et minust saab peagi ema, tulevad mul liblikad kõhtu. Ta on väga oodatud ja me ei saaks olla õnnelikumad.» Loe pikemalt intervjuud Sandraga SIIT!