INTERVJUU ⟩ Kaheksa aastat tagasi «Eesti tippmodelli» saate võitnud Sandra: minu jaoks jäi see karjäär üsna lühikeseks

Tartust pärit Sandra Musta (varem Sandra Ude) krooniti 2014. aasta jaanuaris saate «Eesti tippmodell» teise hooaja võitjaks. Tänaseks on Sandra 26-aastane ning modellikarjäär on tema jaoks lõppenud, ta on abielus mehega, kellega kohtumist võib kõrvutada armastusfilmiga, ning peagi näeb ilmavalgust tema esiklaps.