Pirita elumajast varastati seif, milles oli üüratu summa eest väärtuslikku kraami!

22. juunil sai politsei teate, et Tallinnas Pirital varastati elumajast seif, milles hoiti ehteid ja muid väärisasju. Vargusega tekitatud kahju on 16 000 eurot. Juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Põhja ja Viru ringkonnaprokuratuuri avalike suhete nõunik Ines Vapper ütleb Elu24-le, et vargused seifidest on pigem erandlikud. «Politsei- ja piirivalveameti (PPA) andmetel registreeriti möödunud aastal eluruumides vargusi kokku 515, millest kümnel korral varastati erinevaid esemeid seifidest,» täpsustab Vapper ja lisab, et varas haarab endaga kaasa kõik, mis väärtuslik ja millega oleks võimalik järelturul kasu teenida.