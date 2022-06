ÜLEVAADE ⟩ Millises Eesti rannas on kõige soojem vesi, kuid kõige vähem rahvast?

Keskkonnaagentuuri sünoptik Kairo Kiitsak teatas eelmisel nädalal ühismeedias, et on oodata 30-kraadist kuumust. «Mudelid on jõudnud üksmeelele, et nädala keskpaigas tugevneb Baltimaade kohal kõrgrõhkkond ja see avab väravad lõunast tunduvalt soojemale õhumassile, mis hakkab põhja poole levima,» sõnas Kiitsak.

Ta täpsustas, et õhutemperatuur asub tõusuteele nii Leedus, Lätis kui ka Eestis. «Jaanide ajaks on ilm juba suviselt soe. Eesoleva nädala lõpuks näitavad praegused mudelarvutused isegi 30-kraadise kuumuse võimalust.»

Selleks, et mõnusaks jahutuseks parim koht leida, oleme pannud kokku väikse ülevaate, milles selgub, kus on kõige soojem vesi ujumiseks.

Kauksi rand

Kauksi rannas on hetkel 34 kraadi sooja ning veetemperatuuriks on mõõdetud lausa 27 kraadi. See on aga ka üsna rahvarohke rand, eile õhtul viibis seal umbes 1500 inimest. «Kauksi rannas oli rekordarv rahvast. Parkimiskohta pole,» teatas Elu24 lugeja Maria laupäeval toimetusele. «Rääkisin rannavalvega ning sain teada, et nii metsikut rahvamassi pole varem olnudki. Kõik parklad on täis,» ütles naine.

Kauksi rand. Foto: Erakogu

Kuressaare rand

Kuressaare rannas on küll vähem soojakraade (29), kuid veetemperatuur on sama, mis Kauksi rannas. Pühapäeva õhtul viibis rannas umbes 80 inimest, mis on oluliselt vähem kui Kauksis.

Anne kanal, Harku järv, Tõrva Riiska rand, Joaoru, Pühajärv